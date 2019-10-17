Рішення прийняли більшістю голосів німецького парламенту. За імплементацію директиви проголосували Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз та Соціал-демократична партія.

Бундестаг прийняв законопроект про імплементацію газової директиви Європейського Союзу в німецьке законодавство, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Передбачається, що нові заходи до проекту будуть застосовуватися лише до ділянки трубопроводу в територіальних водах ФРН - останнім 12 морських миль "Північного потоку - 2". "Північний потік", який був побудований набагато раніше, ніж була погоджена оновлена газова директива, не підпадає під її дію", - йдеться у повідомленні.

Законопроект передбачає винятки з нового регулювання, які обмежені терміном в 20 років. Проект може бути виведений з-під дії директиви у разі, якщо перший пункт з'єднання трубопроводу з європейською мережею знаходиться в Німеччині, якщо є "об'єктивні причини" його виключення. Винятки не повинні шкодити конкуренції на газовому ринку ЄС і підривати його енергопостачання.

Під час першого слухання законопроекту, 8 листопада, Бундестаг не зміг проголосувати за імплементацію газової директиви у німецьке законодавство.

Напередодні Україна закликала Німеччину не звільняти "Північний потік-2" від Газової директиви ЄС.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року Рада ЄС затвердила зміни до Газової директиви ЄС, що є частиною Третього енергопакету ЄС, про поширення європейських норм на газопроводи, що пролягають до Євросоюзу з третіх країн.