Комітет з питань зовнішньої політики Верховної Ради рекомендував Кабінету Міністрів відкликати дозвіл на діяльність двосторонньої українсько-російської комісії з рибальства на Азовському морі.

Про це повідомив голова комітету Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Комітет з питань зовнішньої політики схвалив висновок рекомендувати уряду України системно вивчити питання ситуації на Азові, а до того відкликати дозвіл на проведення двосторонньої українсько-російської комісії з рибальства на Азові", - написав Яременко.

За його словами, під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості жодна з тез голови держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливою.

Раніше, 11 листопада, Міністерство енергетики та захисту довкілля України повідомило, що дистанційно підпише з Росією протокол про риболовлю в Азовському морі. Українсько-російська комісія спільно мала б розподілити квоти на вилов риби у Азовському морі.

Як наголосили у відомстві, у випадку відмови України від участі у комісії, то діяльність українських рибалок опиниться під загрозою.