Комітет ВР рекомендував відкласти перемовини з РФ щодо рибальства в Азовському морі
|08:01 14.11.2019
|Крым
Комітет з питань зовнішньої політики Верховної Ради рекомендував Кабінету Міністрів відкликати дозвіл на діяльність двосторонньої українсько-російської комісії з рибальства на Азовському морі.
Про це повідомив голова комітету Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Комітет з питань зовнішньої політики схвалив висновок рекомендувати уряду України системно вивчити питання ситуації на Азові, а до того відкликати дозвіл на проведення двосторонньої українсько-російської комісії з рибальства на Азові", - написав Яременко.
За його словами, під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості жодна з тез голови держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливою.
Раніше, 11 листопада, Міністерство енергетики та захисту довкілля України повідомило, що дистанційно підпише з Росією протокол про риболовлю в Азовському морі. Українсько-російська комісія спільно мала б розподілити квоти на вилов риби у Азовському морі.
Як наголосили у відомстві, у випадку відмови України від участі у комісії, то діяльність українських рибалок опиниться під загрозою.
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