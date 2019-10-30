Спроба провезти до окупованого Криму 6 кг канабісу: справу передали до суду
|11:15 14.11.2019
|Крым
Учора, 12 листопада 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, який організував схему контрабанди наркотичних засобів через тимчасово окуповану територію півострова Крим.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Криму.
"Зазначена особа обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні та спробі перевезення, з метою збуту, особливо небезпечних наркотичних засобів – канабісу та метадону", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що у вересні 2019 року, на КПВВ "Чаплинка" органи правопорядку автономії затримали громадянина України, який на власному автомобілі, з європейською реєстрацією, прямував на територію АР Крим, звідки мав на меті потрапити до м. Краснодар, РФ.
Під час поглибленого огляду автомобіля у бензобаку знайдено пакунки, у яких, згідно з висновками відповідного експертного дослідження, містилися наркотичні речовини загальною вагою понад 6 кг.
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