Учора, 12 листопада 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, який організував схему контрабанди наркотичних засобів через тимчасово окуповану територію півострова Крим.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Криму.

"Зазначена особа обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні та спробі перевезення, з метою збуту, особливо небезпечних наркотичних засобів – канабісу та метадону", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що у вересні 2019 року, на КПВВ "Чаплинка" органи правопорядку автономії затримали громадянина України, який на власному автомобілі, з європейською реєстрацією, прямував на територію АР Крим, звідки мав на меті потрапити до м. Краснодар, РФ.

Під час поглибленого огляду автомобіля у бензобаку знайдено пакунки, у яких, згідно з висновками відповідного експертного дослідження, містилися наркотичні речовини загальною вагою понад 6 кг.