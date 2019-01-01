В ЮНЕСКО українська делегація привернула увагу міжнародної спільноти до масових і систематичних порушень прав і свобод на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це наголосив у своєму виступі 13 листопада голова української делегації, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на пленарному засіданні 40-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка 12-27 листопада проходить у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У своїй промові Сергій Кислиця привернув увагу міжнародної спільноти до масових і систематичних порушень прав і свобод, які відбуваються на території тимчасової окупованого Росією Криму, а також до загроз збереженню культурної спадщини, зокрема, стародавнього міста Херсонеса Таврійського, його Хори та Ханського палацу в Бахчисараї», - повідомили у Постійному представництві України при ЮНЕСКО.

Як також відзначив Кислиця, критично важливим залишається продовження прямого моніторингу з боку ЮНЕСКО ситуації в Криму.