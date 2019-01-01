Кислиця розповів ЮНЕСКО, що Херсонес та Ханський палац у небезпеці
|10:30 14.11.2019
|Крым
В ЮНЕСКО українська делегація привернула увагу міжнародної спільноти до масових і систематичних порушень прав і свобод на території тимчасово окупованого Росією Криму.
Про це наголосив у своєму виступі 13 листопада голова української делегації, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на пленарному засіданні 40-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка 12-27 листопада проходить у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«У своїй промові Сергій Кислиця привернув увагу міжнародної спільноти до масових і систематичних порушень прав і свобод, які відбуваються на території тимчасової окупованого Росією Криму, а також до загроз збереженню культурної спадщини, зокрема, стародавнього міста Херсонеса Таврійського, його Хори та Ханського палацу в Бахчисараї», - повідомили у Постійному представництві України при ЮНЕСКО.
Як також відзначив Кислиця, критично важливим залишається продовження прямого моніторингу з боку ЮНЕСКО ситуації в Криму.
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