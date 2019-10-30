Євросоюз засудив вироки суду РФ шістьом кримським татарам

08:15 14.11.2019   Крым

Євросоюз засудив дії Росії з розповсюдження власної юрисдикції на громадян України, що проживають в окупованому Криму, та закликав скасувати рішення суду у Ростові-на-Дону, який виніс незаконні вироки шести громадянам України.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає  Укрінформ.

"Учора суд у Ростові-на-Дону засудив українських громадян Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Еміра-Усейна Куку та Вадима Сірука до тривалих термінів ув’язнення. Вони були звинувачені у приналежності до організації, яка є забороненою в Росії, але не в Україні. Надмірні вироки, від 7 до 19 років ув’язнення, є ще одним фактом переслідування Російською Федерацією українців з Кримського півострова, включаючи кримських татар та правозахисників", - йдеться у заяві.

Як наголошується у документі, Європейський Союз не визнає застосування російського законодавства у Криму та у Севастополі, а також передання жителів Криму до судів у Росії. ЄС очікує, що Росія перегляне та скасує ці рішення, та без зволікання звільнить всіх українців, яких незаконно утримує.

"Справи щодо порушення прав людини, таких як зникнення, тортури та вбивства, насильство, політично мотивовані переслідування, дискримінація і образи, особливо проти кримськотатарської спільноти, мають бути ретельно розслідувані", - йдеться у заяві речника ЄС.

Як повідомлялося, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Відбувати ці терміни засуджені будуть в колонії суворого режиму.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму переслідують мусульман, інкримінуючи їм приналежність до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Всього за підозрою в причетності до цієї організації в анексованому Криму затримано близько 70 осіб, деяких з них уже засуджено.



Ще на цю тему:

09:01 14.11.2019
В ЄС закликають Росію звільнити засуджених за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір»
19:15 13.11.2019
Україна передає до суду ООН матеріали по російських “справах Хізб-ут-Тахрір”
17:15 13.11.2019
У США назвали політично вмотивованим вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"
13:45 13.11.2019
Фігурантів «справи кримських мусульман» залишили без їжі в СІЗО – адвокат
09:00 13.11.2019
Amnesty International: Засуджених по "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" необхідно звільнити / Фото, відео
17:30 12.11.2019
Денісова сприятиме оскарженню вироку шістьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"
12:01 12.11.2019
Фігурантові "сімферопольської справи" Гафарову в СІЗО не передають ліки
10:27 12.11.2019
Суд в Росії засудив 6 фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» до багаторічних термінів
20:00 11.11.2019
«Суд» в Крыму продлил арест политзаключенным Абдулгазиеву и Шейхалиеву
12:15 11.11.2019
“Суд” у Криму ще на три місяці продовжив арешт сімом фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір”
20:01 08.11.2019
Оккупанты ненавидят крымских татар, потому что 99,5% из них бойкотировали «референдум» — Джемилев
14:15 08.11.2019
Український генконсул відвідав кримськотатарських політв’язнів в ростовському СІЗО Росії
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 13.11.2019
Пассажиропоток в аэропортах Кутаиси и Батуми увеличился, в Тбилиси - снизился
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:50 13.11.2019
Проросійська Соцпартія сформує уряд меншості в Молдові
11:30 13.11.2019
Молдова и «Газпром» намерены продлить газовый контакт на три года
17:45 12.11.2019
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
15:45 12.11.2019
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
Всі новини країни
Россия Россия
08:45 14.11.2019
Бундестаг підтримав законопроект про "захист" проекту "Північний потік-2"
20:40 13.11.2019
ЮВО: На Северном Кавказе завершилось учение с подразделениями РХБ защиты
15:45 13.11.2019
Определен единственный поставщик плавучих железобетонных причалов для ВМФ России / Фото
14:00 13.11.2019
Российская армия получит новую тяжелую огнеметную систему
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 13.11.2019
ЗМІ: Трамп запропонував Ердогану обхід санкцій за купівлю С-400 у РФ
15:00 13.11.2019
Военные Турции получили 10 отечественных ЗСУ Korkut / Видео
14:15 13.11.2019
Туреччина почала масштабну операцію проти курдів
11:15 13.11.2019
Президенти Туреччини та США проведуть переговори в Білому домі
Всі новини країни
Украина Украина
09:30 14.11.2019
Польща не буде блокувати вступ України до ЄС і НАТО — Ващиковський
09:15 14.11.2019
В уряді переконані, що рішення Німеччини не дає зеленого світла для Nord Stream-2
09:01 14.11.2019
В ЄС закликають Росію звільнити засуджених за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір»
08:30 14.11.2019
США передадуть ВМС ЗС України ще три патрульні катери класу «Island»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд