США передадуть ВМС ЗС України ще три патрульні катери класу «Island»

08:30 14.11.2019   Украина

Про це сьогодні, 13 листопада, в Одесі заявив тимчасово повірений у справах США в Україні пан Джозеф Пеннінгтон.

‒ Катери «Старобільськ» і «Слов’янськ» є лише невеликою частиною допомоги у сфері безпеки, яку США вже надали Україні з 2014 року. В рамках нашої підтримки України, я також радий повідомити, що на додачу до цих двох патрульних катерів класу типу «Island», які ми передаємо сьогодні, Сполучені Штати Америки нададуть ще три додаткові катери цього ж класу. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать військово-морські спроможності ВМС України, ‒ наголосив тимчасово повірений у справах США в Україні пан Джозеф Пеннінгтон, передає Інформагентство Міноборони АрміяInform.

‒ США будуть продовжувати надавати допомогу в сфері безпеки для підтримки України в умовах російської агресії, не лише надаючи підготовку та техніку, але й залучаючи радників з питань оборонної реформи для розвитку професійних Збройних Сил. Сполучені Штати, як стратегічний партнер України, пишаються тим, що надають обладнання і техніку, а також дорадчу допомогу, щоб підтримати Україну у захисті суверенітету і територіальної цілісності та в реалізації прагнень до набуття членства в НАТО. Ми стоятимемо поруч з Україною на кожному кроці цього шляху, ‒ підкреслив пан Джозеф Пеннінгтон.

 



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