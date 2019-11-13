По итогам работы в январе-октябре в украинских морских портах было обработано 129,8 млн тонн грузов, что более чем на 20% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Как пишет ЦТС, такую информацию предоставили в Администрации морских портов Украины.

Это максимальная положительная динамика увеличения перевалки за последние 6 лет, заявляют в АМПУ.

Объемы перевалки зерна и руды за отчетный период выросли более чем на треть. Так, за 10 месяцев морские порты перегрузили 43,6 млн т хлебных грузов, что на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года. На 33% возросла перевалка руды - за 10 месяцев обработано 30,5 млн т этого вида грузов.

По итогам января-октября обработка контейнеров увеличилась на 19% (+812 тыс. TEU).

В разрезе направлений, экспорт увеличился почти на четверть. По состоянию на конец октября 2019 года было обработано 97,7 млн т экспортных грузов, что на 24% больше чем за январь-октябрь прошлого года.

Сохраняется тенденция увеличения транзита грузов через морские порты. По сравнению с прошлогодними показателями увеличения транзита составляет 9,3 млн т (+8%). Также на 21,2 млн т больше перегружено импортных грузов (+ 12%).

"Важно отметить, что к портам-лидерам по перевалке, которые демонстрируют рост, впервые за последние 5 лет вернулся Мариуполь, где АМПУ завершает масштабный проект по дноуглублению. Вообще во всех пяти портах, которые сейчас дают более 90% перевалки, АМПУ в этом году реализовывало проекты по дноуглублению и инвестировало в развитие портовой инфраструктуры", - прокомментировал итоги работы руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Среди украинских портов лидерами по перевалке по итогам 10 месяцев стали пять портов, которые обеспечили обработку более 90% всего объема грузов. Стивидоры порта Пивденный перевалили более 43,8 млн т (+28,3%), Николаева - более 26,9 млн т (+ 20%), Черноморска - более 21,1млн т (+23,2%), Одессы - более 20,7 млн т (+19,4%). А в Мариуполе перевалили уже почти 5,3 млн т (+5,5%).

Всего за 10 месяцев текущего года морские порты Украины обработали 9 813 судов, и увеличили на 2,1% прошлогодний показатель.

Больше всего судов обработано в Измаильском морском порту - 2946, в Николаевском - 1474, в порту Черноморск - 1391, в Одесском порту 1200. При этом наибольший прирост обработки судов наблюдается в портах Ольвия (+38%), Черноморск (+21%) и Херсонский морской порт (+16%).

Напомним, что по итогам 2018 года морскими портами Украины было перевалено 135,2 млн т грузов.