Проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker, про це йдеться у заяві соціалістів 13 листопада.

У ПСРМ відзначили, що не мають наміру створювати нову парламентську більшість з жодною з політичних партій.

"Ми оголошуємо, що від сьогодні фракція ПСРМ переходить в режим формування нового уряду за участю президента Молдови та інших парламентських фракцій, і з Божою поміччю для країни!", - заявили соціалісти.

Вони відзначили, що вважають "несерйозною" і "політично інфантильною" вимогу блоку ACUM сформувати той же уряд на чолі з Майєю Санду.

Соціалісти підкреслили, що "дострокові парламентські вибори приведуть країну до хаосу і катастрофічних соціальних і економічно руйнівних наслідків", тому, виходячи з цього, ПСРМ вирішила сформувати уряд меншості.

Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада, парламент Молдови підтримав ініціативу соціалістів щодо вотуму недовіри проєвропейському уряду Майї Санду.

Окрім Партії соціалістів, фактичним лідером якої є проросійський президент Молдови Ігор Додон, ініціативу відставки уряду підтримала Демократична партія, якою донедавна керував олігарх-втікач Влад Плахотнюк.