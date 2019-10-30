ЮВО: На Северном Кавказе завершилось учение с подразделениями РХБ защиты
|20:40 13.11.2019
|Россия
На территории соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведено масштабное учение по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения.
В ходе мероприятия военнослужащие провели РХБ разведку, дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию зараженной местности, вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
При выполнении поставленных задач применялись современные образцы специальной техники: разведывательные машины химической безопасности БРДМ-2РХБ, авторазливочные станции, термодымовая аппаратура ТДА-У, дегазационные комплекты ДК-Т1А, а также автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и машины радиационной и химической разведки, аппаратура которых позволяет передавать собранные данные в вышестоящий штаб в автоматическом режиме, обеспечивая высокую оперативность принятия решений.
В учении приняли участие свыше 3 тысячи военнослужащих, было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.
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