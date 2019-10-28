ООО «Трансбалктерминал», оперирующее зерновым терминалом в морском порту «Черноморск», в октябре 2019 года увеличило грузооборот по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 15,9% — до рекордных 514 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные администрации морского порта «Черноморск», пишет издание Порты Украины.

Терминал в сентябре зафиксировал грузооборот 450 тыс. тонн, в августе — 438 тыс. тонн, в июле — 292 тыс. тонн, в июне — 321 тыс тонн, в мае — 443 тыс тонн, в апреле — 351 тыс тонн, в марте — 453 тыс тонн (предыдущий рекордный месячный показатель), в феврале — 407 тыс тонн, в январе — 351 тыс тонн.

ООО «Трансбалктерминал» оперирует зерновым терминалом в порту «Черноморск» (причалы №15-17). Терминал в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 11,3% — до 4,106 млн тонн. Терминал контролирует агропромышленный холдинг «Кернел».

В сентябре 2019 года «Кернел» и ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) подписали договор о взаимодействии, который предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры порта «Черноморск» на сумму более 3 млрд грн. Объем инвестиций «Кернела» составит около 3 млрд грн, АМПУ — около 230 млн грн.

ООО «Трансгрейнтерминал», подконтрольное «Кернелу», осуществляет строительство нового зернового терминала в порту «Черноморск» годовой мощностью 4 млн тонн зерна. Запуск первой очереди терминала планировался в январе 2019 года.