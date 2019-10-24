Мінінфаструктури оприлюднило законопроект про корпоратизацію АМПУ

20:30 13.11.2019   Украина

Міністерство інфраструктури оприлюднило законопроект «Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України». 

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, документ розроблений Департаментом управління об'єктами державної власності Мінінфраструктури. Законопроект розміщений на офіційному сайті Мінінфраструктури у розділі «Регуляторна діяльність».

Проект закону спрямований на врегулювання відносин, пов'язаних із питаннями створення і діяльності акціонерного товариства «Адміністрація морських портів України», яке забезпечує функціонування морських портів, а також створення умов щодо підвищення ефективності його функціонування для задоволення потреб національної економіки і досягнення мети 7.4 «Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах», визначеної Програмою діяльності Кабінету міністрів.

У грудні 2018 року Кабмін погодив пропозицію Мінінфраструктури про внесення ДП «АМПУ» до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Як повідомив сайту «Порти України» начальник відділу стратегічного планування та розвитку АМПУ Володимир Шемаєв, це рішення дозволить держпідприємству в перспективі реорганізуватися в акціонерне товариство.



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