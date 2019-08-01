Австрійська круїзна компанія GTA-SKY-WAYS анонсувала намір додати в круїзному сезоні 2020 року десять суднозаходів до портопункту Вилкове морського порту «Усть-Дунайськ».

Про це повідомила прес-служба адміністрації Ізмаїльського морського порту, пишуть Порти України.

У 2019 році порт прийняв 38 суднозаходів круїзних лайнерів (на два судна більше, минулого року). Круїзи до Вилкового здійснювали три компанії, в тому числі — австрійські Phoenix Reisen, GTA-SKY-WAYS і українська «Червона рута».

Іноземних туристів в українській дельті Дунаю приваблюють мальовничі острови і канали, а також «нульовий кілометр», зазначає прес-служба. Однак Вилкове має проблеми, які стримують розвиток туризму. «Проблема розчищення міста від сміття залишається невирішеною, нічого не робиться зі зграями бродячих собак, стан каналів залишає бажати кращого, дороги не ремонтуються. Потенціал у міста Вилкове як туристичного центру великий, але жодної роботи з розвитку його інфраструктури ми не бачимо», — зазначив начальник адміністрації порту «Усть-Дунайськ» Дмитро Ковальжі.

Морський порт «Усть-Дунайськ» розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря. Кількість вантажних причалів ― один (портопункт Кілія), довжина причалу ― 150 метрів. Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють оператори ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та Філія «Усть-Дунайськ» ДП «АМПУ».

Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 5,7% ― до 51,1 тис. тонн.