Нардепи схвалили закон про ринок землі у першому читанні

20:10 13.11.2019   Украина

Народні депутати України, при заблокованій фракцією "Опозиційна платформа - за життя" трибуні й крики "Ганьба!", ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі. 

Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів, передає УНН.

Проект Закону 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення авторства голови Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Миколи Сольського, як зазначено у пояснювальній записці, розроблений з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення конституційних прав громадян України на вільне розпорядження своєю власністю, створення прозорих умов для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.

Врегулювання зазначеного питання сприятиме розвитку аграрної галузі України, підвищення вартості сільськогосподарських угідь, залучення інвестицій в сільське господарство України. Дозволить подолати негативні явища, які виникли у зв’язку з існуванням заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, зокрема, корупція, деградація ґрунтів, знецінення земель, зазначено у документі.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення дасть повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення громадянами України; встановлення об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обігу та зростання капіталізації землі; збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектора, зокрема, через розвиток іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення; раціональний перерозподіл земель сільськогосподарського призначення та оптимізація їх використання тощо.

За словами глави профільного комітету, всі найбільш дискусійні норми будуть змінені під час підготовки документу до другого читання. Питання ж продажу землі іноземцям буде винесено за цей час на референдум, закону щодо якого наразі ще немає.

Нагадаємо, народні депутати ще раз продовжили засідання Верховної Ради України для завершення розгляду законопроекту про запровадження ринку землі.



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