Завод «Титан», расположенный в Армянске, закупил в Беларуси и Чехии оборудование для установки нейтрализации кислых стоков.

Об этом на заседании комитета Государственного совета оккупированогоиКрыма по экологии и природным ресурсам сообщил директор ООО «Титановые инвестиции» Эдуард Курмачев, пишет Крыминформ.

«Подписаны контракты, ожидаем поставку в конце ноября - начале декабря основных единиц технологического оборудования, которые позволят смонтировать и запустить в режиме пуско-наладки первую линию для нейтрализации непосредственно гидроидной кислоты. Это комплекс всевозможного оборудования Республики Беларусь. Реакторы для нейтрализации едут из Чешской Республики, так как на территории Российской Федерации мы не нашли поставщика, готового выполнить такой заказ», - сообщил Курмачев.

Строительство установки нейтрализации кислых стоков предусмотрено «дорожной картой» по модернизации завода для сокращения пагубного влияния на окружающую среду. Изначально предполагалось, что первая очередь установки будет построена к августу текущего года. Однако сроки были перенесены. Заводу дано время на строительство установки до конца 2020 года.

Ранее глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что если собственники завода не выполнят взятые на себя обязательства по модернизации «Титана», предприятие будет национализировано.

В начале сентября прошлого года концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму. Тогда же власти решили остановить завод «Крымский титан», а всех детей вывезли из Армянска в санатории. 14 сентября 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти отменили режим ЧС 23 сентября 2018 года.