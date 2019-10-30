Всі матеріали щодо кримчан в рамках порушених Росією “справ Хізб ут-Тахрір” передано в міжнародні суди.

Про це повідомила заступник постійного представника президента України в АРК Таміла Ташева в ефірі Радіо Крим.Реалії, пише Укрінформ.

За її словами, Україна вважає ці справи незаконними і розглядає такі переслідування кримчан з боку російської влади як "справи проти людяності".

“Усі ці матеріали передаються в усі міжнародні судові інстанції, в тому числі в Міжнародний суд ООН. Однозначно, ми кваліфікуємо дані переслідування не як нібито терористів, а в першу чергу, як переслідування їх за етичною та релігійною ознакою. Однозначно, це потрібно кваліфікувати як злочини проти людяності”, – сказала Ташева.

Як повідомлялося, Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”. Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років. Вони відбуватимуть ці терміни в колонії суворого режиму.

Адвокати повідомили, що мають намір оскаржити вирок російського суду.

Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем'єв назвав “політичним переслідуванням” цей вирок.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір”.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.