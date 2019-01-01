У "Газпромі" вирішили скасувати розміщення євробондів у швейцарських франках через ризик втратити гроші у випадку яких-небудь дій "Нафтогазу України", спрямованих на стягнення коштів за судовими рішеннями.

Про це Інтерфаксу повідомило інформоване джерело, пише ZN,UA.

За його словами, юристи не змогли гарантувати, що залучені кошти не будуть втрачені. При цьому, джерело не виключило розміщення євробондів найближчим часом, у разі відкриття сприятливого "вікна", оскільки нова програма бондів підготовлена і для неї є всі документи. Зазначається, що наприкінці листопада "Газпром" повинен випустити звіт за три квартали за МСФЗ. Це потребує оновлення емісійних документів до розміщення і в цьому випадку компанія вже не вийде з новими бондами до кінця року, зорієнтував співрозмовник.

8 листопада "Газпром" опублікував матеріали нової програми бондів нової SPV Gaz Finance PLC з лімітом до 30 млрд євро.



Нагадаємо, що Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" $ 4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням того, що раніше суд підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі $ 2,018 млрд, за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" повинен заплатити "Нафтогазу" $ 2,56 млрд.

У лютому 2019-го суд Люксембургу заборонив ряду компаній і банків, включаючи емітента євробондів "Газпрому" Gaz Capital Sa, робити платежі на користь компанії. Рішення змусило "Газпром" реєструвати нову програму бондів в англійській юрисдикції, де "Нафтогазу" суд відмовив у накладенні арешту на активи. Новим емітентом стала британська Gaz Finance plc.