Сполучені Штати Америки засудили незаконний вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", який напередодні виніс Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону.

Про це повідомила у Twitter пресслужба посольства США у Києві. У Штатах вирок назвали політично вмотивованим, пише ZN,UA.

"Ми рішуче засуджуємо політично вмотивований вирок про довгострокове тюремне ув'язнення для шести кримських татар. Ми закликаємо Росію негайно звільнити цих шістьох осіб та всіх інших українських політичних в'язнів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні російський суд засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров – 18 років, Емір-Усеін Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Їх затримали в лютому-квітні 2016 року. Кримчан звинувачують у причетності до ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії.

Захисники заарештованих і засуджених у "справах Хізб ут-Тахрір" вважають переслідування вмотивованим за релігійною ознакою. Правоохоронні органи РФ переслідують переважно кримських татар, українців, росіян, таджиків, азербайджанців і кримчан іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародним правом заборонено запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.