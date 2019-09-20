Электросети оккупированного Крыма консолидируются на базе АО "Крымэнерго", "Россети" ими управлять не будут.

Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, пишет Интерфакс.

"Консолидируются все крымские сети на базе Росимущества. Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идёт сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны в АО. И те дополнительные финансовые средства, которые будут направляться на реконструкцию и модернизацию сетей Крыма, они как раз все финансовые вливания будут в "Крымэнерго", - пояснил он.

По его словам, речь об участии "Россетей" (MOEX: RSTI) может идти только в качестве "опыта создания стандартизированного бизнеса сетевого". "Напрямую пока вопроса о передаче в управление, ещё во что-то не было. Хотя это нормальная схема, когда государственная компания передаётся в управлении "Россетям" - другой государственной компании. Но пока этот вопрос не рассматривается", - отметил замминистра.

По мнению Грабчака, смысла в аренде или управлении "Россетями" крымскими активами "пока нет". "Санкционные риски велики, и нам пока не хотелось бы, чтобы эти риски на такой государственной компании как "Россети" либо какой-то другой государственной компании распространялись", - пояснил он.

Сейчас АО "Крымэнерго" на 100% принадлежит Росимуществу, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". В дальнейшем предполагается, что 50% будут у Росимущества, ещё половина - у местных субъектов.