Захваченное после аннексии Крыма Россией винодельческое предприятие «Массандра» завоевало шесть серебряных и бронзовых медалей на престижном конкурсе в Азии – Cathay Pacific Hong Kong International Wine and Spirit Competition (HKIWSC).

Всего же Массандра в этом конкурсе взяла 13 медалей, сообщила пресс-служба предприятия, пишет Крыминформ.

«В числе призеров и новые марки, производство которых предприятием начато с 2015 года, и классические, выпускаемые «Массандрой» с первой половины XIX века. Серебро, а это самая высокая награда, которую получили российские производители на конкурсе, взяли «Мускат позднего сбора» розовый, «Херес Ореанда», «Кокур десертный Сурож», бронза у «Муската позднего сбора» белого, «Муската белого Красного камня» и «Портвейна белого Южнобережного», – рассказали на предприятии.

По словам его гендиректора Янины Павленко, «Массандра» участвует в конкурсах с 1955 года. Раньше максимальное количество наград было завоевано в 1970 году – 26.

«В этом году мы уже взяли 33 награды. Это три «Звезды Продэкспо», кубок «Лучшее белое вино России», 16 золотых медалей, 10 серебряных, 3 бронзы. Это большая заслуга всего коллектива, а у нас трудятся более 2,5 тысяч человек, поэтому поздравляю каждого и благодарю за умение работать на результат», – сказала Павленко.

Винный конкурс в Гонконге проводится при поддержке лондонского конкурса International Wine & Spirit Competition. Он является престижнейшим азиатским винным конкурсом. «Массандра» принимает участие в нем пятый раз. В общей сложности у предприятия 27 медалей из Гонконга.

Напомним, на итальянской выставке вина Россию заставили убрать со стенда крымские вина