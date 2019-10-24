Только 15% засеянных озимых культур дали всходы из-за засушливой погоды, установившейся в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил вице-премьер оккупационного правительства Крыма – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, пишет Крыминформ.

«480 тысяч гектаров мы засеяли, из них 70 тысяч уже получили всходы. Раз в пять лет мы попадаем в такую (ситуацию). Предыдущие четыре года были для нас оптимальными: дожди проходили в свое время. В этом году, если будет мягкая зима, получим всходы в декабре-январе. Нам нужны до нового года дожди – если их не будет, тогда уже плохо», – сообщил Рюмшин.

Вице-премьер уточнил, что искусственными мерами ситуацию исправить не получится – нужны осадки. По прогнозам дожди ожидаются к концу ноября. Те посевы, что уже взошли – вне опасности.

В последние месяцы в Крыму сохраняется аномально теплая погода с минимумом атмосферных осадков. 10 ноября был зафиксирован температурный рекорд для этой даты за всю историю метеонаблюдений – 27,1 градуса выше нуля.

При этом, по словам Рюмшина, питьевой водой население оккупированного полуострова обеспечено до марта 2020 года.