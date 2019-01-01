Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza» опубликовала данные импортируемых Россией драгоценных камней и металлов, а также изделий из них за январь-август 2019 года.

Китай, который на протяжении последних трех лет был лидером по объемам ввоза в Россию драгоценных камней, уступит свое место Армении, пишет издание news.am.

«За первые восемь месяцев из Армении ввезли драгоценностей на общую сумму $140,9 млн, тогда как из Китая только на $61,8 млн. В первую очередь из Армении везут лом драгоценных металлов (на $95,9 млн) и алмазы (на $33,2 млн)», — пишет издание со ссылкой на данные «FinExpertiza».

Общая стоимость ввезенных драгоценностей из дальнего зарубежья и стран СНГ составила $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

В пятерку крупнейших поставщиков драгоценностей в Россию в 2019 году вошли Италия ($58,3 млн), Великобритания ($49,8 млн) и Германия ($34,5 млн).