Авиакомпания "Мотор Сич" не будет выполнять рейсы Киев-Одесса и Киев-Львов, а также приостанавливает полеты в Ужгород.

Об этом со ссылкой на Facebook авиакомпании информирует ЦТС.

"Авиакомпания Мотор Сич благодарит вас за то, что в течении нескольких лет вы выбирали нас на маршрутах Киев-Львов и Киев-Одесса. Мы вынуждены сообщить о том, что с целью оптимизации работы авиакомпании, нами принято решение о сосредоточении деятельности в одном базовом аэропорту - международном аэропорту Запорожье", - говорится в сообщении перевозчика во вторник.

Последний рейс из киевского аэропорта Жуляны во Львов был выполнен 9 ноября, в Одессу - 8 ноября.

Таким образом, в зимний период 2019-2020 года авиакомпания "Мотор Сич будет" выполнять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье-Киев и Запорожье-Минск.

Отвечая на вопросы в комментариях, в авиакомпании отметили, что рейс Киев-Ужгород выполняться "пока не будет". Закарпатье снова лишилось регулярного авиасообщения.

В компании также опубликовали обновленное расписание рейсов в Киев и Минск.