Виноградники на въезде в Алушту превратят в парковки
|17:45 13.11.2019
|Крым
Приоритетной задачей следующего курортного сезона в Алуште станет обустройство парковок и въездной зоны города.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава оккупационной администрации города Алушты Галина Огнева, пишет РИА Новости.
"Самая главная проблема в том, что мы не сумели принять то количество транспорта, который шел потоком на южный берег. Нужно срочно думать над улавливающими парковками, стоянками в городе", - сказала Огнева.
По ее словам, большое количество транспортных средств самих алуштинцев не дает возможность гостям, заехав в город, двигаться на личных авто по узким улочкам города. "Надеемся на то, что железнодорожное сообщение немного разгрузит наши дороги, люди поедут поездами, троллейбусами из Симферополя, и наш городской транспорт будет лучше работать", - добавила Огнева.
В данное время для решения проблемы с парковками администрация Алушты проводит переговоры с руководством оккупированного Крыма и владельцами виноградников.
"Вы знаете, что Алушта со всех сторон окружена виноградниками. Есть виноградники молодые, а есть виноградники, которые уже много лет не приносят того результата, который хотелось бы. Мы просим выделить несколько участков этой земли для обустройства многоуровневых парковок и для красивой въездной зоны города-курорта", - добавила она.
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