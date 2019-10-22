Приоритетной задачей следующего курортного сезона в Алуште станет обустройство парковок и въездной зоны города.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава оккупационной администрации города Алушты Галина Огнева, пишет РИА Новости.

"Самая главная проблема в том, что мы не сумели принять то количество транспорта, который шел потоком на южный берег. Нужно срочно думать над улавливающими парковками, стоянками в городе", - сказала Огнева.

По ее словам, большое количество транспортных средств самих алуштинцев не дает возможность гостям, заехав в город, двигаться на личных авто по узким улочкам города. "Надеемся на то, что железнодорожное сообщение немного разгрузит наши дороги, люди поедут поездами, троллейбусами из Симферополя, и наш городской транспорт будет лучше работать", - добавила Огнева.

В данное время для решения проблемы с парковками администрация Алушты проводит переговоры с руководством оккупированного Крыма и владельцами виноградников.

"Вы знаете, что Алушта со всех сторон окружена виноградниками. Есть виноградники молодые, а есть виноградники, которые уже много лет не приносят того результата, который хотелось бы. Мы просим выделить несколько участков этой земли для обустройства многоуровневых парковок и для красивой въездной зоны города-курорта", - добавила она.