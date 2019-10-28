Georgian Industrial Group і Risoil цікавляться концесією «Ольвії»

17:30 13.11.2019   Украина

Представники Georgian Industrial Group і Risoil S.A. ознайомилися з умовами концесії майна ДП «Стивідорна компанія (СК) «Ольвія». 

Про це повідомила прес-служба адміністрації порту, пишуть Порти України.

Візит представників GIG і Risoil відбувся у вівторок, 12 листопада. «Метою візиту стала оцінка потенційними інвесторами виробничих потужностей і стану об'єктів портової інфраструктури, що пропонуються до передачі в концесію», — зазначила прес-служба.

GIG — одна з найбільших промислових груп Грузії. Основна спеціалізація — енергетичний бізнес. Володіє й експлуатує теплові та гідроелектростанції загальною встановленою потужністю 662 МВт. Займається комерційною нерухомістю, виробництвом металу і будівельних матеріалів.

Прийом заявок на участь у конкурсі на концесію ДП «СК «Ольвія» розпочався 18 жовтня, на концесію ДП «ХМТП» — 8 жовтня 2019 року. Мінінфраструктури оголосило про проведення конкурсів на концесію майна ДП «СК «Ольвія» і ДП «ХМТП» і відповідного майна ДП «АМПУ» 12 вересня.

ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП) і ДП «Стивідорна компанія (СК) «Ольвія» є майданчиками реалізації пілотних проектів концесії в портовій галузі. Пілотні проекти затверджено Мінінфраструктури 23 червня 2016 року. ТЕО пілотних проектів розроблені консорціумом міжнародних консультантів, сформованим ЄБРР і IFC. При підготовці ТЕО проведено системний аналіз ринку, виконано фінансову, технічну, екологічну та юридичну експертизи.

Концесією держстивідорів «Ольвія» і ХМТП цікавляться понад 40 українських і закордонних компаній з 11 країн.



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