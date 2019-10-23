Туреччина почала масштабну операцію проти курдів

14:15 13.11.2019   Турция

Бої з курдами будуть проходити в провінціях Ван, Хаккярі і Ширнак.За даними Анкари, у курдів там "терористична інфраструктура". 

З особового складу поліції, жандармерії, спецназу, задіяного в операції, було сформовано 157 оперативних груп, пише ZN,UA з посиланням на Hürriyet.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило про те, що в трьох провінціях сходу і південно-сходу країни розпочався шостий етап антитерористичної операції Kıran. Військові дії проводиться у сільських районах провінцій Ван, Хаккарі і Ширнак з метою нейтралізації терористів.

В операції Kıran задіяно 2360 поліцейських і жандармів, а також 157 груп спецназу.

Перший етап антитерористичної операції Kıran почався ще 19 серпня.

Вперше терористи PKK заявили про себе в 1984 році. У наступні роки терористи РКК здійснювали криваві теракти, щоб дестабілізувати ситуацію і розколоти Туреччину. США і Європейський союз внесли PKK до списків терористичних організацій.

Терористична організація PKK здійснює збройні напади на державні структури і громадян Туреччини.

Незважаючи на спроби Анкари знайти шляхи врегулювання ситуації, терористична організація PKK з липня 2015 року відновила збройні напади. З цього часу загинули близько 500 мирних жителів і 800 співробітників сил безпеки.

У ході операцій сил безпеки знищено або заарештовано понад 10 тисяч терористів PKK.

В останні роки PKK прагне перекласти відповідальність за криваві злочини в регіоні на свої відгалуження.

В Сирії терористи PKK прикриваються назвами PYD і YPG, а в останні два роки називають себе "Сирійськими демократичними силами". В Ірані PKK діє як "Партія вільного життя Курдистану" (PJAK).

Раніше, 10 жовтня, на зустрічі із членами правлячої партії Туреччини, Ердоган у відповідь на критику військової операції в Сирії з боку Європейського Союзу загрожує відправити в Європу 3,6 мільйона біженців.

23 жовтня Міністерство оборони Туреччини заявило про завершення антикурдської військової операції на півночі Сирії.

Заява пролунала через кілька годин після переговорів президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана, які обидва лідера охарактеризували як "тріумфальні".



Ще на цю тему:

15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
08:38 06.11.2019
Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням
08:45 04.11.2019
Туреччина обіцяє повертати ЄС затриманих ісламістів з європейськими паспортами
09:40 31.10.2019
Назло Туреччині: курди підпалили нафту в Сирії
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
19:41 29.10.2019
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
08:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг
14:30 24.10.2019
Минобороны Турции: Необходимости в новой операции нет
15:45 23.10.2019
У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
09:45 23.10.2019
Туреччина заявила про припинення військової операції в Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 13.11.2019
Пассажиропоток в аэропортах Кутаиси и Батуми увеличился, в Тбилиси - снизился
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:50 13.11.2019
Проросійська Соцпартія сформує уряд меншості в Молдові
11:30 13.11.2019
Молдова и «Газпром» намерены продлить газовый контакт на три года
17:45 12.11.2019
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
15:45 12.11.2019
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 13.11.2019
ЮВО: На Северном Кавказе завершилось учение с подразделениями РХБ защиты
15:45 13.11.2019
Определен единственный поставщик плавучих железобетонных причалов для ВМФ России / Фото
14:00 13.11.2019
Российская армия получит новую тяжелую огнеметную систему
13:15 13.11.2019
ЮВО: Состоялось совместное учение кораблей Новороссийской военной морской базы с зенитными подразделениями округа
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 13.11.2019
ЗМІ: Трамп запропонував Ердогану обхід санкцій за купівлю С-400 у РФ
15:00 13.11.2019
Военные Турции получили 10 отечественных ЗСУ Korkut / Видео
14:15 13.11.2019
Туреччина почала масштабну операцію проти курдів
11:15 13.11.2019
Президенти Туреччини та США проведуть переговори в Білому домі
Всі новини країни
Украина Украина
21:50 13.11.2019
Украинские порты по итогам 10 месяцев показали рекордный прирост перевалки грузов за 6 лет
20:50 13.11.2019
«Трансбалктерминал» достиг рекордного месячного грузооборота
20:30 13.11.2019
Мінінфаструктури оприлюднило законопроект про корпоратизацію АМПУ
20:20 13.11.2019
Австрійський круїзний оператор додасть десять суднозаходів до Вилкового
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд