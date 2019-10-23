Туреччина почала масштабну операцію проти курдів
|14:15 13.11.2019
|Турция
Бої з курдами будуть проходити в провінціях Ван, Хаккярі і Ширнак.За даними Анкари, у курдів там "терористична інфраструктура".
З особового складу поліції, жандармерії, спецназу, задіяного в операції, було сформовано 157 оперативних груп, пише ZN,UA з посиланням на Hürriyet.
Міністерство закордонних справ Туреччини заявило про те, що в трьох провінціях сходу і південно-сходу країни розпочався шостий етап антитерористичної операції Kıran. Військові дії проводиться у сільських районах провінцій Ван, Хаккарі і Ширнак з метою нейтралізації терористів.
В операції Kıran задіяно 2360 поліцейських і жандармів, а також 157 груп спецназу.
Перший етап антитерористичної операції Kıran почався ще 19 серпня.
Вперше терористи PKK заявили про себе в 1984 році. У наступні роки терористи РКК здійснювали криваві теракти, щоб дестабілізувати ситуацію і розколоти Туреччину. США і Європейський союз внесли PKK до списків терористичних організацій.
Терористична організація PKK здійснює збройні напади на державні структури і громадян Туреччини.
Незважаючи на спроби Анкари знайти шляхи врегулювання ситуації, терористична організація PKK з липня 2015 року відновила збройні напади. З цього часу загинули близько 500 мирних жителів і 800 співробітників сил безпеки.
У ході операцій сил безпеки знищено або заарештовано понад 10 тисяч терористів PKK.
В останні роки PKK прагне перекласти відповідальність за криваві злочини в регіоні на свої відгалуження.
В Сирії терористи PKK прикриваються назвами PYD і YPG, а в останні два роки називають себе "Сирійськими демократичними силами". В Ірані PKK діє як "Партія вільного життя Курдистану" (PJAK).
Раніше, 10 жовтня, на зустрічі із членами правлячої партії Туреччини, Ердоган у відповідь на критику військової операції в Сирії з боку Європейського Союзу загрожує відправити в Європу 3,6 мільйона біженців.
23 жовтня Міністерство оборони Туреччини заявило про завершення антикурдської військової операції на півночі Сирії.
Заява пролунала через кілька годин після переговорів президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана, які обидва лідера охарактеризували як "тріумфальні".
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