У четвер, 14 листопада, Третій комітет Генасамблеї ООН розгляне проєкт резолюції про захист прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, розгляд документа розпочнеться приблизно опівдні (увечері за київським часом). За словами Ніколенка, проєкт резолюції розробила делегація України, близько 40 країн стали його співавторами.

Український дипломат зазначив, що проєкт ґрунтується на трьох "кримських" резолюціях, схвалених у 2016-2018 роках. "Хочу нагадати, що починаючи з 2016 року, Україна вносить на розгляд спочатку Третього комітету, а згодом і Генеральної Асамблеї проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна», що має на меті захист прав людини в умовах російської окупації. Ми аналізуємо процеси, що відбуваються в Криму, і додали цього року до тексту низку нових елементів", - зазначив Ніколенко.

«Як бачимо, ситуація на півострові погіршується. Незаконні арешти, безпідставні звинувачення та сфабриковані справи проти активістів та захисників прав людини набувають дедалі ширшого розмаху. Більше того, Москва почала впроваджувати політику зміни демографічної ситуації на окупованій українській території, що є грубим порушенням міжнародного права. Очевидно, що ООН має рішуче відреагувати на ці та інші протиправні дії Російської Федерації», - додав дипломат.