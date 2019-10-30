На Черноморском флоте более 20 подразделений подтвердили звание «Ударное»

17:00 13.11.2019   Крым

Более 20 подразделений Черноморского флота страны-агрессора по итогам проверки подтвердили своё право на присвоение им почетного наименования «Ударное».

Среди корабельного состава отличились экипажи подводных лодок «Краснодар» и «Старый Оскол», морского тральщика «Валентин Пикуль», малого противолодочного корабля «Суздалец» и ракетного катера «Набережные Челны», пишет пресс-служба Минобороны России.

Среди береговых подразделений стартовые батареи противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Утёс», самоходно-артиллерийская батарея и стрелковая рота снайперов отдельной бригады морской пехоты, а также танковая рота танкового батальона и гаубичная батарея из состава отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Кроме того, подтвердила своё право на присвоение звания «Ударная» авиационная эскадрилья отдельного морского штурмового авиационного полка из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота оккупантов.

Проверка подразделений флота, претендующих на звание «Ударное», проводилась специальной комиссией Министерства обороны Российской Федерации.



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