Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота провели совместное учение с подразделениями ПВО Южного военного округа.

Учения прошли под общим руководством командира соединения контр-адмирала Виктора Кочемазова, пишет пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, корабельным расчётам ПВО предстояло обнаружить низколетящие цели условного противника над акваторией Черного моря, в автоматизированном режиме передать данные об их параметрах на командный пункт соединения ПВО и быть в готовности самостоятельно применить корабельное ракетное и артиллерийское вооружение по обнаруженным объектам.

Экипажи кораблей успешно отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению низколетящих целей, а подразделения ПВО в свою очередь выполнили электронные пуски по сопровождаемым объектам.

В ходе учения были отработаны вопросы организации взаимодействия кораблей НВМБ и подразделений ПВО при совместном отражении ударов крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», а также подразделения ПВО ЮВО, дислоцированные на Черноморском побережье Краснодарского края. В роли условного противника выступил один из истребителей из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.