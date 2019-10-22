На крымских дорогах введут ограничения движения транспортных средств в зимний период

16:45 13.11.2019   Крым

С 1 декабря 2019 года будет временно ограничено движение транспортных средств на некоторых дорогах оккупированного Крыма.

Ограничения будут действовать при неблагоприятных погодных условиях в зимнее время. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог оккупированного Крыма, пишет Крымская газета/

"Данная мера позволяет предотвратить снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванной переувлажнением и избыточной нагрузкой на них, в период неблагоприятных природно-климатических условий", - рассказали в оккупационном ведомстве.

Движение будет ограничено для всех механических транспортных средств на осенне-зимний – весенний период, на период снегопада и гололедицы на время необходимое для уборки снега и ликвидации зимней скользкости следующих участков автомобильных дорог регионального значения:

- Алушта – Судак – Феодосия, км 90+000-100+000 (участок Солнечная Долина – Перевал – Щебетовка);
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, км 681+000-697+000 (участок с.Перевальное – с. Нижняя Кутузовка);
- Симферополь-Феодосия, км 80+000-85+000(Участок Грушевского перевала);
- Ялта-Алушта, включая дороги заповедника, км 18+000-54+000 (на участке Чучельский перевал – Изобильное);
- Бахчисарай – Ялта, км 25+000-65+000 (участок Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су);
- Гончарное – Ялта –км 12+600 – 15+600 (населенные пункты отсутствуют);

На автомобильных дорогах межмуниципального значения:
- От а/д граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта – Лучистое до - а/д Алушта – Судак – Феодосия, км 4+800-7+300 (участок с.Лучистое до Алушта-Судак-Феодосия);
- Феодосия – Орджоникидзе, км 0+000 - км10+700;
- Гончарное – Ялта – Форос, км 0+000 км 1+300.

Ограничение движения будет действовать в период с 1 декабря по 1 марта 2020 года.



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