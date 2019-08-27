В «Артеке» опять ЧП: умерла 15-летняя девочка
|16:30 13.11.2019
|Крым
В Международном детском центре «Артек» умерла 15-летняя девочка.
Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете РФ по оккупированным Крыму и Севастополю, ребенок приехал в МДЦ из Махачкалы.
В настоящее время на месте происшествия работают следовали и криминалисты Главного следственного управления СК России по оккупированным Крыму и Севастополю во главе с исполняющим обязанности руководителя ведомства Владимиром Терентьевым. Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.
Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой, – сообщили в оккупационном ведомстве.
Следователями будет допрошен круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы».
Напомним, в октябре в Ливадийской больнице скончался 12-летний мальчик, приехавший в «Артек» из Санкт-Петербурга.
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