Инвестиционный банк «ВТБ Капитал», который входит в группу компаний ВТБ, продаёт свою долю и полностью выходит из состава болгарской телекоммуникационной компании Vivacom.

Такое решение было принято в связи со сделкой по продаже Vivacom компании United Group, пишут Новости Болгарии.

Сообщается, что болгарский оператор связи Vivacom был выставлен на продажу в 2011 году из-за долговых проблем. Общая сумма долга компании составляла около €1,7 млрд. Тогда кредиторами банка были Deutsche Bank, Castle Hill, European Investment Bank, Raiffeisen Zentralbank, Royal Bank of Scotland, которые должны были списать 62,5% из общей суммы долга, став при этом миноритарными акционерами (24%).

«ВТБ Капитал» и болгарский Corporate Commercial Bank (CCB) в качестве новых инвесторов должны были выплатить кредиторам €130 млн и принять на себя долги в размере €617 млн. Российская дочка в результате сделки в 2015 года получила тогда 43% акций.