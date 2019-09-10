Определен единственный поставщик плавучих железобетонных причалов для ВМФ России / Фото
|15:45 13.11.2019
|Россия
ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) стало единственным поставщиком плавучих железобетонных причалов для Военно-морского флота РФ.
Компания была включена в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники в конце октября 2019 года, отмечается в сообщении ССК от 11 ноября, пишет sudostroenie.info.
Компания включена в реестр на период до 2022 года.
Производство железобетонных понтонов является одним из ключевых направлений деятельности ССК. Как следует из информации на сайте компании, предприятие готово ежегодно выпускать 3-5 таких сооружений.
Фото: ССК
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