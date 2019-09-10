ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) стало единственным поставщиком плавучих железобетонных причалов для Военно-морского флота РФ.

Компания была включена в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники в конце октября 2019 года, отмечается в сообщении ССК от 11 ноября, пишет sudostroenie.info.

Компания включена в реестр на период до 2022 года.

Производство железобетонных понтонов является одним из ключевых направлений деятельности ССК. Как следует из информации на сайте компании, предприятие готово ежегодно выпускать 3-5 таких сооружений.

Фото: ССК