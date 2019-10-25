В МВФ заявили, що сподіваються на швидку місію в Україні

15:30 13.11.2019   Украина

Міжнародний валютний фонд сподівається на швидке перебіг справ в Україні у рамках запланованої місії Фонду. 

Про це заявив Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен в інтерв'ю для "Голос Америки", пишуть Українські новини.

"Сподіваюся, досягнемо швидкого результату. Незважаючи на обнадійливий прогрес, залишаються деякі невирішені питання", - сказав Томсен.

Він зазначив, що крім досягнень України є ще й певні "розчарування у питанні подолання корупції та державного управління".

На думку Томсена, країна просунулася вперед в макроекономіці та фіскальній політиці. Однак він вважає, що в структурних реформах України є серйозні недоліки.

"Важливо зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію", - додав він.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.



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