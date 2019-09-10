На вооружение ВС Турции поступило еще 10 отечественных зенитных самоходных установок (ЗСУ) Korkut.

ЗСУ предназначены для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей, передает Анадолу.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил агентству «Анадолу», что ранее ВС Турции уже получили 10 ЗСУ Korkut.

По его словам, в создании ЗСУ приняли участие многие оборонные компании Турции, что стало хорошим опытом для отечественных разработчиков военных технологий.

«Зенитная самоходная установка Korkut – сугубо отечественная разработка. Контракт на серийное производство ЗСУ был подписан 19 мая 2016 года с компанией ASELSAN. Первые поставки были осуществлены в мае 2019 года», - сказал Демир.

ЗСУ Korkut способны вести огонь и 35-миллиметровыми отечественными осколочными снарядами Atom.

По его словам, подобные снаряды производятся лишь в нескольких странах мира.