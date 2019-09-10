Военные Турции получили 10 отечественных ЗСУ Korkut / Видео
|15:00 13.11.2019
|Турция
На вооружение ВС Турции поступило еще 10 отечественных зенитных самоходных установок (ЗСУ) Korkut.
ЗСУ предназначены для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей, передает Анадолу.
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил агентству «Анадолу», что ранее ВС Турции уже получили 10 ЗСУ Korkut.
По его словам, в создании ЗСУ приняли участие многие оборонные компании Турции, что стало хорошим опытом для отечественных разработчиков военных технологий.
«Зенитная самоходная установка Korkut – сугубо отечественная разработка. Контракт на серийное производство ЗСУ был подписан 19 мая 2016 года с компанией ASELSAN. Первые поставки были осуществлены в мае 2019 года», - сказал Демир.
ЗСУ Korkut способны вести огонь и 35-миллиметровыми отечественными осколочными снарядами Atom.
По его словам, подобные снаряды производятся лишь в нескольких странах мира.
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