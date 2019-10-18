Государственный совет оккупированного Крыма на внеочередном заседании в среду, 13 ноября, согласовал отставки заместителей председателя крымского правительства.

Речь идет о Дмитрии Полонском, Алле Пашкуновой и Ларисе Опанасюк, передает ТАСС.

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов 6 ноября сообщил, что Полонский, курировавший в регионе вопросы внутренней политики, межнациональных отношений, средств массовой информации и связи, возглавит инвестиционную компанию и станет советником главы региона. Где после ухода из совета министров будут работать Пашкунова, курировавшая социальную сферу, и Опанасюк, курировавшая вопросы культуры, туристической отрасли и юридической сферы, он не уточнил.

"Государственный совет Республики Крым постановляет: согласовать освобождение Полонского Дмитрия Анатольевича от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия", - говорится в тексте постановления. Аналогичные постановления приняты по отставкам Пашкуновой и Опанасюк.

38-летний Дмитрий Полонский с декабря 2012 года был заместителем председателя политической партии "Русское единство". После "крымской весны" стал министром по информации и массовым коммуникациям оккупированного Крыма, а с октября 2014 года назначен на должность регионального вице-премьера.

54-летняя Алла Пашкунова с 1991 года работала на разных должностях в Верховном совете и Верховной раде региона. С 2005 года стала управляющей делами в крымском парламенте, в 2014 году была назначена заместителем председателя Совета министров оккупированного полуострова.

56-летняя Лариса Опанасюк работала на разных должностях в совмине Крыма с 2000 года, с 2011 года возглавила республиканский комитет по охране культурного наследия. С февраля 2014 года занимала должность заместителя председателя - руководителя аппарата совмина региона.