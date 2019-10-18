Госпредприятие «Крымавтодор» завершает модернизацию Алуштинского асфальтобетонного завода – его запуск состоится до конца ноября.

Как сообщил Крыминформу директор предприятия Дмитрий Кривенко, новое оборудование позволит существенно нарастить объем производимой смеси и контролировать ее качество.

«Мы находимся на Алуштинском АБЗ, у нас завершающая стадия. Мы поменяли все основные узлы и агрегаты – смесительную установку, блок управления, в целом – башню, основной агрегат, который находится на АБЗ. Безусловно, это даст увеличение производительности смеси и самое главное – позволит нам выпускать высококачественную асфальтобетонную смесь, соответствующую всем ГОСТам и стандартам», – рассказал Кривенко.

По его словам, в рамках реализации программы по развитию ГУП РК «Крымавтодор» модернизирует еще два асфальтобетонных завода (АБЗ) – в Симферопольском и Ленинском районах, которые строились в 80-90-х годах и ни разу не ремонтировались. Проекты модернизации, запущенные «Крымавтодором», однотипны, что ускоряет выполнение работ и запуск заводов.

«Данный завод позволит выпускать до 60 тонн в час, то есть более 600 тонн в смену. Это достаточно средняя загрузка, которая позволит предприятию участвовать в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», увеличить нашу программу по содержанию дорог, увеличить ремонт региональных и межмуниципальных дорог большими картами, километрами. И мы будем спокойны и уверены в качестве произведенных работ», – отметил Дмитрий Кривенко.

Монтаж нового оборудования на Алуштинском АБЗ закончится через 10 дней, еще 4 дня потребуется на пусконаладку.

Покупка завода в лизинг была проведена за счет собственных средств ГУП РК «Крымавтодор».