Российская армия получит новую тяжелую огнеметную систему
|14:00 13.11.2019
|Россия
Поставки в войска новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 начнется к маю 2020 года.
Об єтом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России Игорь Кириллов, пишет Интерфакс.
"К празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжёлой огнемётной системы ТОС2 и осуществлена поставка её в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", - сказал Кириллов в интервью газете "Красная Звезда".
В открытом доступе отсутствует информация о разработке в России ТОС-2, однако ранее генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин летом сообщал о начале государственных испытаний тяжёлой огнеметной системы "Тосочка" и сообщил, что она относится ко второму поколению.
"С теми задачами, которые перед нами поставило министерство обороны, мы справились, и сейчас выходим на этап государственных испытаний", - сказал Лепин на форуме "Армия-2019" 26 июня.
"Тяжелая огнеметная система "Тосочка" имеет улучшенные тактико-технические характеристики. И, в отличие от своего предшественника ТОС-1А "Солнцепек", выполнена на платформе колесного шасси", - отметил глава "Техмаша".
В ноябре 2018 года он сообщал "Интерфаксу", что испытания планируется завершить в 2019 году.
"Тосочка" - тяжелая огнеметная система, она использует колесное шасси.
По словам замгендиректора "Техмаша" Александра Кочкина, российская армия может получить систему на опытную боевую эксплуатацию в 2020 году.
В настоящее время на вооружении Вооруженных сил РФ стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Последняя использовалась правительственными войсками в ходе вооруженного конфликта в Сирии.
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