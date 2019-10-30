Фігурантів «справи кримських мусульман» залишили без їжі в СІЗО – адвокат

13:45 13.11.2019   Крым

Фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» не забезпечують їжею на час судових засідань.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Вранці хлопців вивозять із СІЗО до сніданку, а ввечері їх доставляють назад, вже коли вечеря закінчилася. І виходить, що вони майже добу перебувають без їжі. Їм ніколи не видають пайок. СІЗО мотивує це тим, що їх вивозять до суду в Сімферополі, тобто не на велику відстань від самого СІЗО, незалежно від того, скільки вони пробудуть в суді», – йдеться в повідомленні.

Семедляєв повідомив, що 12 листопада в суді сторона захисту просила суддю винести «окрему ухвалу щодо СІЗО Сімферополя, на те, що хлопців не забезпечують їжею на час судових засідань, багато суддів, у тому числі і голова суду, винесли ухвалу щодо СІЗО».

«Але суддя Білоус сказав, що цю заяву він не прийме», – розповів Семедляєв.

Раніше стало відомо, що підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя на три місяці продовжив арешт шістьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримано 24 особи, у тому числі громадські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадських журналістів. Він закликав до їхнього негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».



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