Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 13 листопада у Вашингтоні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі на тлі вкрай напружених відносин між країна ми.

Перед вильотом до США Ердоган 11 листопада вказав, що турецько-американські відносини «переживають болісний процес». У Адміністрації Трампа в той же день високопоставлений чиновник також визнав деякі розбіжності, які загострили відносини між країнами, пише Радіо Свобода.

Найгострішими для Анкари і Вашингтона є питання купівлі Туреччиною систем ПРО російського виробництва і її військове вторгнення в північно-східну Сирію.

Крім того, з 2016 року Туреччина просить США про екстрадицію ісламського священнослужителя Фетхуллаха Ґюлена, якого Ердоган звинувачує в невдалій спробі державного перевороту військовими. Перед від’їздом Ердоган також звинуватив Вашингтон в недотриманні угоди про припинення вогню в Сирії з метою виведення курдських бійців з території за 30 кілометрів від турецького кордону.

Палата представників США минулого місяця затвердила пакет санкцій, щоб покарати Туреччину за її вторгнення в Сирію. Крім того, дражливим для Анкари стало рішення Палати про визнання геноцидом загибелі 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії на початку 20-го століття.

Востаннє, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідув Вашингтон в 2016 році для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, його силовики напали на групу мирних прокурдійських демонстрантів біля резиденції турецького посла.