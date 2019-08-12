Пассажиропоток в аэропортах Кутаиси и Батуми увеличился, в Тбилиси - снизился
|13:30 13.11.2019
|Грузия
В международных аэропортах Кутаиси и Батуми увеличилось количество пассажиров, а в Тбилисском аэропорту, наоборот, снизилось.
Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии, пишет издание Бизнес.Грузия.
За десять месяцев 2019 года в аэропорту Тбилиси количество международных визитеров сократилось на 0.8%. Между тем за этот период пассажиропоток в аэропорту Батуми увеличился на 6.1%, а в Кутаиси — на 44.4%.
Что касается данных Национальной администрации туризма Грузии за октябрь 2019 года, количество визитеров в Тбилисском аэропорту составило более 113,2 тысячи человек, что на 18.1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В аэропорту Батуми в октябре также был зафиксирован положительный показатель. Количество международных визитов составило около 22 тысяч, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самый высокий темп роста сохранился и в аэропорту Кутаиси. В октябре 2019 года там зафиксировано более 25,6 тысячи международных визитов, что на 55.5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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