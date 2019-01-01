Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль озвучила вартість судових розглядів проти Росії на міжнародних майданчиках.

Про це вона розповіла, відповідаючи на запитання кореспондента УНН під час брифінгу щодо ухваленого 8 листопада Міжнародним Судом ООН рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Російської Федерації", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, відповідаючи на запитання про те, скільки коштує ця справа державі за рік, Зеркаль зазначила, що "це залежить від того, яка інтенсивність роботи за рік".

"Якщо цього року в нас була підготовка нашої позивної заяви у справі, яка стосується імунітету військових кораблів, слухання в Гамбурзі, після того - два раунди слухань у Гаазі щодо юрисдикції у справі, в якій зараз ухвалено рішення, і ще у справі, яка стосується прав України як прибережної держави, то дійсно, цього року в нас сума 6 млн доларів на рік", - сказала Зеркаль.

"На наступний рік, звичайно, ця сума буде набагато меншою, оскільки роботи буде значно менше, якщо ми продовжимо вести справу, яка стосується імунітету військових кораблів і неправомірності дій Росії, пов’язаних з затриманням українських військових кораблів і екіпажів, то це буде одна сума, якщо не продовжимо - інша", - додала вона.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.