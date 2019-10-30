Москва доведет военную группировку в оккупированном Крыму до «советского» уровня
|12:45 13.11.2019
|Крым
Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о планах РФ по наращиванию военной группировки в Крыму до достижения «советских» показателей.
Об этом Скибицкий рассказал в эфире телеканала ATR, пишет flot2017.
Скибицкий отмечает, что государство-агрессор сразу после захвата и оккупации Крымского полуострова занялось наращиванием российского военного присутствия. По приведенным им данным военной разведки Украины, в оккупированном Крыму находится 31,5 тысячи военнослужащих ВС РФ.
«Кроме того, там есть другие оккупационные формирования, а это дополнительно еще 10-12 тысяч», — заявил представитель украинского ГУР.
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