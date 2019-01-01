"Антонов" виграв тендер на поставку Ан-178 у Перу
|12:30 13.11.2019
|Украина
Державне підприємство "Антонов", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", поставить Ан-178 для Національної поліції Перу і здійснюватиме його обслуговування на період гарантійного терміну.
Від української сторони підписало контракт підприємство-спецекспортер Концерну ДП "Спецтехноекспорт", йдеться в повідомленні ДП, передає ZN,UA.
Україна взяла участь у відкритому тендері, де конкурувала з продукцією Італії та Іспанії.
"Літаки" Антонова "давно довели свою ефективність експлуатації по всьому світу, разом з цим наші конструктори пропонують нові рішення і нову техніку у відповідь на виклики сучасності. Цей контракт став логічним продовженням експлуатації "Анів" у Перу, адже новий Ан-178 замінить на службі поліції Ан-32Б", - повідомив гендиректор Укроборонпрому Айаварас Абромавічюс.
"Завдяки підписанню контракту Україна відкриває ринок Латинської Америки для нового покоління вантажних літаків "Антонов". В даний момент компанія "Спецтехноекспорт" веде переговори з потенційними замовниками українських літаків з інших країн цього регіону", - йдеться в повідомленні ДП.
Свій перший політ Ан-178 виконав в травні 2015 року. Пізніше "Антонов" провів імпортозаміщення російських комплектуючих літака.
Ан-178 - середній транспортний літак, призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів "в навал" або в стандартній тарі і вантажів на піддонах загальною вантажопідйомністю 18 т . В умовах надзвичайних ситуацій Ан-178 може використовуватися для евакуації населення із зони стихійного лиха, транспортування поранених на стандартних ношах, десантування рятувальних команд.
Раніше МВС анонсувало закупівлі у держпідприємства "Антонов" 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС.
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