Євросоюз готовий поглибити співпрацю з Україною з багатьох питань

10:15 13.11.2019   Украина

В Європейському Союзі зацікавлені в поглибленні співпраці з Україною в ряді секторів. Це можуть бути питання навколишнього середовища, цифрові технології та багато іншого.

Про це заявив керівник генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства Крістіан Даниельсон у вівторок, 12 листопада, після заходу в Європарламенті, присвяченого "Східного партнерства", повідомляє ZN,UA з посиланням на DW.

У Європейському Союзі зацікавлені поглибити співпрацю з Україною в низці секторів.

Про це заявив керівник генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства Крістіан Даніельсон у віторок, 12 листопада, після заходу в Європарламенті, присвяченому "Східному партнерству".

"Я можу дуже добре бачити, що є певні сектори, де ми поглибимо нашу співпрацю. Це цифрова сфера, це вся "зелена сфера", тобто захист довкілля, боротьба зі зміною клімату, економіка замкненого циклу. А також інші сфери, де ми зацікавлені поглибити нашу співпрацю", - зазначив Даніельсон. На запитання, чи передбачає це поглиблення внесення змін до угоди про асоціацію між Україною та ЄС, чиновник відповів: "Це вже технічні питання. Важливо погодитися, в яких сферах політики ми поглиблюватимемо нашу співпрацю. А шлях, як це зробити, ми знайдемо".

Водночас він додав, що довкола угоди про асоціацію постійно точаться дискусії. "Те, що ми робимо сьогодні, - не те саме, що ми робили два роки тому. А за два роки ми робитимемо не те саме, що ми робимо сьогодні", - пояснив він.

Нагадаємо, Київ хоче ініціювати перегляд угоди про асоціацію або ж, за словами представників української влади, "модернізувати" її. Як пояснював торговий представник України Тарас Качка, оскільки про угоду домовлялися ще десять років тому, а підписали у 2014 році, то її необхідно "пристосувати до нових обставин". Почати обговорення перегляду угоди в торговельних питаннях представники Києва планують вже у другій половині листопада.



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