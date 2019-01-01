Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы

12:00 13.11.2019   Греция

Китайский судоходный гигант Cosco начинает диалог с правительством Греции о сроках и условиях, которые позволят расширить его инвестиции в порт Пирей — с утвержденных в настоящее время 600 миллионов до  полной суммы в 900 миллионов евро. 

Инвестиции пойдут на строительством нового, четвертого контейнерного терминала, согласно недавним договоренностям между греческим и китайским лидерами, пишут Русские Афины.

Встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Китая Си Цзиньпина в Шанхае на прошлой неделе, а также ответный визит лидера Китая в Афины в понедельник показали, что все проекты  Cosco будут внедрены в жизнь в ближайшие сроки. Работы планируется начать с расширения круизного терминала и строительства нового пассажирского терминала, концессионный процесс и схема финансирования которого уже завершены.

Встречи лидеров дали понять, что Пекин и Афины ускоренно делают Пирей крупнейшим портом в Европе. После того, как Си Цзиньпин заявил, что порт Пирей является «головой дракона», они вместе с Мицотакисом посетили терминал  установки Cosco  в Пирее в понедельник.

Несколькими часами ранее в Афинах министр судоходства Яннис Плакиотакис и председатель Cosco Сюй Лиронь подписали соглашение, в котором подчеркивается стремление обеих сторон преодолеть любые препятствия, с тем чтобы генеральный план Cosco в Пирее был реализован — это является главным приоритетом для китайской стороны.

В то же время вице-председатель Европейского инвестиционного банка Эндрю Макдауэлл, директор дочерней компании Cosco Piraeus Port Authority Thanassis Liagos, и председатель Экспортно-импортного банка Китая Сюй Сяолянь подписали еще одно соглашение относительно финансирования инвестиционного плана Cosco. Сначала на сумму 100 миллионов евро, затем еще на 40 миллионов на более позднем этапе.

Неделей ранее Мицотакис начал дискуссию в Шанхае о компенсационных мерах Cosco для местного населения в Пирее и других муниципалитетах рядом с портом, чтобы устранить любые оговорки и возражения и обеспечить, чтобы четвертый контейнер стоимостью 300 миллионов евро получил широкое одобрение профсоюза и местных жителей, работающих в порту. Четвертый терминал увеличит пропускную способность порта Пирей с 7 миллионов контейнеров в год, прогнозируемых на 2021 год, до 10 миллионов, что выведет его в лидеры среди портов Средиземноморья.



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