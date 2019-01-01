Минэнерго РФ не исключает переноса сроков ввода теплоэлектростанции "Ударная" в Краснодарском крае на срок до двух лет из-за проблем с получением технических условий на газоснабжение станции.

Строительство ТЄС ведет "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех", сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, пишет ТАСС.

"Инвестор пока не обратился к нам официально с "движкой" сроков, но с учетом того, что мы не видим активных строительно-монтажных работ, которые там должны были бы проводиться, мы понимаем, что, скорее всего, сроки сдвинутся на год, полтора, два", - сказал Грабчак.

Он отметил, что перенос сроков может быть обусловлен тем, что у компании возникли сложности с получением технических условий на газоснабжение блоков станции. "Он [инвестор] говорил, что есть риски сдвижки сроков реализации этого проекта как раз из-за того, что техническое условие на газоснабжение не получено и инвестор не понимает, не может контрактовать основное оборудование", - пояснил замминистра.

Грабчак отметил, что в данный момент Минэнерго не видит существенных рисков для надежности энергоснабжения в Краснодарском крае на фоне возможного переноса сроков ввода станции.

Замглавы Минэнерго отметил, что после ввода в Крыму двух электростанций весной и осенью, в период низкого объема энергопотребления, Краснодарский край получает дополнительную электроэнергию по энергомосту с полуострова. Но так как это это происходит не на постоянной основе, эти поставки электроэнергии не решат проблемы энергодефицита юго-западной части Краснодарского края.

"Не надо рассчитывать на Крым, что он будет обеспечивать Тамань. Те расчеты, которые производились под энергосистему, не предполагали подпитки Тамани со стороны Крыма. Это эпизодически, с учетом режимно-балансовой ситуации, погоды и прочих вещей", - пояснил Грабчак, отметив важность строительства новой станции в Краснодарском крае.

Ранее замглавы Минэнерго Андрей Черкизов сообщал, что ТЭС "Ударная" будет располагаться между Анапой и Новороссийском, ее проектная мощность составляет порядка 500 МВт. Станция будет состоять из двух турбин по 25 МВт производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и двух турбин средней мощности. Производители этого энергетического оборудования не раскрывались. Но ранее представитель "Технопромэкспорта" сообщал, что турбины для строящейся теплоэлектростанции "Ударная" будут куплены на вторичном рынке, рассматривается оборудование Siemens, General Electric и Ansaldo.

"Технопромэкспорт" в марте 2018 года был признан победителем конкурса на строительство ТЭС в Тамани мощностью до 460 МВт, конкурс на поставку турбин компания объявила в июле 2018 года.