«Молдовагаз» и ПАО «Газпром» достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему контракту на поставку и контракту на транспортировку природного газа в Молдову.

Как передает ИА REGNUM, об этом сообщил председатель Административного совета АО «Молдовагаз» Вадим Чебан на встрече с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

По словам Чебана, стороны рассматривают возможность продлить контракт на три года. Это, правда, будет в том случае, если «Газпром» подпишет контракт на транспортировку природного газа по территории Украины.

Президент Додон отметил, что основным приоритетом является избежание проблем, связанных с обеспечением страны природным газом. «В случае прекращения поставок газа по территории Украины после 1 января 2020 года мы будем рассматривать и другие варианты транспортировки», — сказал Додон.

Чебан заверил, что у Молдовы не возникнет трудностей в этом вопросе. В то же время президент выразил готовность оказать содействие на политическом уровне и провести дискуссии с руководством России, Румынии и Украины в случае появления возможных проблем.

Напомним, на прошлой неделе власти Молдовы заявили, что полностью готовы получать газ в реверсном режиме из Румынии и Украины. Сейчас РМ на 100% зависит от российского газа и этой зимой может остаться без топлива из-за разногласий по транзиту между Россией и Украиной.