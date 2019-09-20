Оккупированные Крым и Севастополь оценили реконструкцию своих электрических сетей в 29 млрд рублей и направили эти расчеты в министерство энергетики России.

Об этом сообщил журналистам зам руководителя минэнерго РФ Евгений Грабчак, пишет Крыминформ.

«Нам предварительные предложения коллеги прислали из Крыма и Севастополя. Мы сейчас к ним относимся и оцениваем на предмет «незавышения», скажем так», – цитирует Грабчака российское издание.

В пресс-службе министерства уточнили, что Крым оценил стоимость реконструкции в 19 млрд рублей, а Севастополь – в 10. Эти суммы необходимы на модернизацию сетей для приведения их уровня в соответствие со средним по России.

Отмечается, что запрашиваемые средства не зафиксированы в федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. По словам Грабчака, предполагалось, что мероприятия будут профинансированы из внебюджетных источников. «Напрямую мы в бюджет обращаться не хотели, но если правительство решит, что бюджет может дополнительно выделить какие-то средства на развитие инфраструктуры, естественно, мы обратимся», – добавил он.

Кроме этого, замминистра сообщил, что электросети будут консолидированы на базе АО «Крымэнерго» без участия «Россетей», как предполагалось ранее. «Консолидируются все крымские сети на базе Росимущества. Создано акционерное общество «Крымэнерго» при существующем ГУП «Крымэнерго», и идет сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны в АО. И те дополнительные финансовые средства, которые будут направляться на реконструкцию и модернизацию сетей Крыма, они как раз все финансовые вливания будут в «Крымэнерго», – отметил он.

Заход «Россетей» в Крым, по словам Грабчака, чреват высокими санкционными рисками. АО «Крымэнерго» в настоящее время на 100% принадлежит Росимуществу. В дальнейшем предполагается, что у Росимущества останется 50%, оставшаяся половина – у местных субъектов.