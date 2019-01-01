Россия предложила Египту провести модернизацию существующих верфей Суэцкого канала, а также построить новую верфь в этой арабской стране.

Соответствующие проекты были представлены в ходе визита замминистра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева в Египет, пишет sudostroenie.info со ссылкой на сообщениие Минпромторга РФ.

В состав российской делегации также входили представители АО "Судостроительная корпорация "АК Барс" и АО "ЦТСС".

Как отмечается в материалах министерства, одним из итогов визита стало заключение меморандума о сотрудничестве между СК "Ак Барс" и Администрацией Суэцкого канала.