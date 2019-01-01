Россия предложила Египту построить новую верфь
|11:00 13.11.2019
|Россия
Россия предложила Египту провести модернизацию существующих верфей Суэцкого канала, а также построить новую верфь в этой арабской стране.
Соответствующие проекты были представлены в ходе визита замминистра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева в Египет, пишет sudostroenie.info со ссылкой на сообщениие Минпромторга РФ.
В состав российской делегации также входили представители АО "Судостроительная корпорация "АК Барс" и АО "ЦТСС".
Как отмечается в материалах министерства, одним из итогов визита стало заключение меморандума о сотрудничестве между СК "Ак Барс" и Администрацией Суэцкого канала.
Ще на цю тему:
10:45 22.10.2019
Путин учредил военную госкомпанию с бюджетом триллион рублей
Путин учредил военную госкомпанию с бюджетом триллион рублей
17:50 18.04.2013
Главе УЕФА не показали футбольный стадион в Сочи
Главе УЕФА не показали футбольный стадион в Сочи
12:48 30.10.2012
В Сочи начал работу торгово-развлекательный центр «МореМолл»
В Сочи начал работу торгово-развлекательный центр «МореМолл»
11:21 22.10.2012
Открытие ТРЦ «МореМолл» в Сочи состоится 27 октября
Открытие ТРЦ «МореМолл» в Сочи состоится 27 октября
11:44 10.09.2012
ТРЦ «МореМолл» в Сочи откроется 29 сентября
ТРЦ «МореМолл» в Сочи откроется 29 сентября
10:50 05.09.2012
Ледовый дворец с двумя аренами откроют в Краснодаре
Ледовый дворец с двумя аренами откроют в Краснодаре
08:00 04.09.2012
В Новороссийске намерены построить технопарк за 2 млрд. рублей
В Новороссийске намерены построить технопарк за 2 млрд. рублей
18:34 22.08.2012
Выставочный комплекс к 2013 построят возле морского порта Сочи
Выставочный комплекс к 2013 построят возле морского порта Сочи
10:41 03.05.2012
Открытие ТРЦ «МореМолл» в Сочи перенесли на август
Открытие ТРЦ «МореМолл» в Сочи перенесли на август