Санкции: Российские катера будут оснащать дизелями из Азии

10:30 13.11.2019   Россия

Санкционная пятилетка вынудила российских создателей катеров и небольших судов начать переход с европейских производителей двигателей на азиатских. 

Это происходит в условиях нехватки господдержки на создание отечественных судовых дизелей для "малого флота", пишет Mil.Press FlotProm. . 

Присутствие на российском рынке сокращают не только "дизелисты" – такие как Volvo Penta, Yamaha или Mercury. К санкциям прямо или косвенно присоединяются также производители корабельных противопожарных систем, судового освещения и других комплектующих. Но если последние два направления импортозамещают с помощью сравнительно небольших компаний, поршневое двигателестроение требует масштабных вложений и оснащения, задыхаясь без помощи государства.

Для катеров и судов небольшого водоизмещения отработанных и достаточно современных российских двигателей мирового уровня сейчас просто нет. Эту информацию изданию подтвердили конструкторы ведущих российских конструкторских бюро – от ЦМКБ "Алмаз" до частных компаний, создающих скоростные катера. Так, лодки БЛ-680 и БЛ-820 - основные "рабочие лошадки" малого флота ВМФ - оснащаются американскими двигателями. 

Сложившаяся ситуация – результат сокращения расходов на ВМФ после распада СССР и общего удручающего положения дизелестроения для малого флота. Кроме того, в момент секвестирования расходов "катерное" направление логично сочли менее важным, чем, например, стратегические подводные крейсеры. В результате схлопнулась целая отрасль: об этом журналисты и эксперты FlotProm рассказывали в серии материалов, первым из которых была статья "ВМФ по мелочам не разменивается: на государственном уровне некому думать о катерах". 

Ликвидирован не только головной разработчик малого флота – КБ "Редан" – но и целая отраслевая кооперация. Это в полной мере коснулось и производителей дизелей.

"Если в мощностном диапазоне 100-300 кВт еще можно найти сравнительно дешевые и простые отечественные двигатели, пускай устаревшие или основанные на иностранных чертежах, то зона 300-700 кВт полностью отдана на откуп зарубежным производителям", - отметил один из собеседников издания.

Раньше это были преимущественно "европейцы" и "американцы", а также "японцы". Позже часть иностранных производителей покинули российский рынок, как Volvo-Penta, или же ограничили сервис, как Mercury Marine в оккупированном Крыму. 

Отечественные КБ и верфи обратились к азиатским производителям. Речь идет прежде всего о Китае и Корее. О выходе корейских дизелей Doosan на российский оборонный рынок журналисты Mil.Press FlotProm сообщили еще весной. Как рассказал изданию главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, в Южной Корее не так много производителей дизельных двигателей. Китай уже в силу своих масштабов предлагает гораздо более широкий выбор. Он и более сложен, так как спектр дизельной продукции из КНР очень широк. 

Маринизацией российских судовых стационарных дизелей занимаются несколько российских компаний. Например, дизели семейства ЯМЗ-530 (ПАО "Автодизель", входит в Группу ГАЗ) маринизируют Кингисеппский машиностроительный завод и Машиностроительное предприятие "Винета". Установка этих компаний – на отечественные двигатели и максимальное импортозамещение, однако если российского продукта нет, применение иностранной техники не исключается. 



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